Политика

Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК УкраиныRT на русском вчера в 19:13

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины. Уточняется, что Зеленский набирает 29,66% голосов.
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Зеленский лидирует на выборах президента Украины

РИА Новостивчера в 22:34

Главные новости к утру 1 апреля

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Порошенко оторвался от Тимошенко на сто тысяч голосов

REGNUMвчера в 21:12

Порошенко не смог приблизиться к Зеленскому после подсчета 40% протоколов

РБК00:15

Зеленский после подсчета 5% протоколов лидирует на украинских выборах с 28,7% голосов

ТАССвчера в 18:09

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента после обработки 10% бюллетеней, Порошенко — второй

Дождьвчера в 19:01

Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчёта 40% протоколов

RT на русскомвчера в 23:55
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Политика

Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
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ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов

Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
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«Калгари» четвертый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ

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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:13
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено вчера в 12:34
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Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
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Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов

Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей

Благодаря шат-ауту Бобровского «Коламбус» одолел «Баффало»

Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Политика

В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено вчера в 20:49
Интернет

Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено 30 марта в 22:38
Политика

Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании результатов выборов

После тяжелой предвыборной недели и в ожидании результатов выборов президента Украины лучше всего для расслабления выпить чаю, заявила и. о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Зеленский опередил Порошенко на выборах президента

По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Торнадо снес батут с детьми в Китае

Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал постельное фото

Обновлено вчера в 23:44
Культура

В Улан-Удэ на студенческой весне выступит Амархуу Борхуу

«Новая, яркая, веселая» студенческая весна пройдет в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 11 и 12 апреля.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
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Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»

Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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