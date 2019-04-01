Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК УкраиныRT на русском вчера в 19:13

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины. Уточняется, что Зеленский набирает 29,66% голосов.

Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины

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