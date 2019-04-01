Политика
Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК УкраиныRT на русском вчера в 19:13
Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины. Уточняется, что Зеленский набирает 29,66% голосов.
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Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчёта 40% протоколов
RT на русскомвчера в 23:55
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Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
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Политика
ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов
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Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
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Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
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Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
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Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов
Обновлено вчера в 20:49
Интернет
Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено 30 марта в 22:38
Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании результатов выборов
После тяжелой предвыборной недели и в ожидании результатов выборов президента Украины лучше всего для расслабления выпить чаю, заявила и. о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал постельное фото
Обновлено вчера в 23:44
Культура
В Улан-Удэ на студенческой весне выступит Амархуу Борхуу
«Новая, яркая, веселая» студенческая весна пройдет в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 11 и 12 апреля.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37