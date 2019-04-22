Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:30

Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский ЦИК. По данным агентства, за Зеленского проголосовали около 72,87% избирателей.

Зеленский лидирует на выборах на Украине

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