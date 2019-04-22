Политика

Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:30

Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский ЦИК. По данным агентства, за Зеленского проголосовали около 72,87% избирателей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский сохраняет лидерство после обработки 76% протоколов

Известиявчера в 23:10

Главные новости к утру 22 апреля

Коммерсантъ00:02

ЦИК Украины подсчитала свыше 80% бюллетеней

РБКвчера в 23:21

Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 80% протоколов

RT на русском00:11

На Украине продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Но результат известен

ТАССвчера в 18:19

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Эхо Москвывчера в 17:00

Зеленский набирает 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов

РИА Новости00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

На Шри-Ланке жертвами взрыва стали 160 человек

Обновлено вчера в 03:32
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено 20 апреля в 18:53
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, Госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Авто

Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Политика

Савченко назвала страшилки про «руку Кремля» ахинеей

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов, раскритиковала действующие власти страны за постоянное запугивание населения «агентами Москвы».
Обновлено в 00:47
Общество

Снег выпал в Карымском 22 апреля

Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Космос

Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца

Обновлено 19 апреля в 19:47
Наука

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.
Обновлено вчера в 15:52
Кино

Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Стефания Маликова стала торговать фруктами

Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Обновлено вчера в 21:23
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Здоровье

В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени

Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Уволился министр природных ресурсов Забайкальского края

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края с 22 апреля назначен Олег Некрасов.
Обновлено в 00:54
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное