Политика
Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:30
Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский ЦИК. По данным агентства, за Зеленского проголосовали около 72,87% избирателей.
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Общество
Снег выпал в Карымском 22 апреля
Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
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Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
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