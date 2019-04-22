Политика
Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 73% протоколовНародные новости 21 апреля в 23:03
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует с 73,06% голосов после обработки 73,23% бюллетеней. Его оппонент, действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 24,61% граждан страны. Об этом следует из данных ЦИК Украины.
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