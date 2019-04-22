Политика

Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 73% протоколовНародные новости 21 апреля в 23:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует с 73,06% голосов после обработки 73,23% бюллетеней. Его оппонент, действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 24,61% граждан страны. Об этом следует из данных ЦИК Украины.
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Зеленский после обработки всех протоколов получил 73,22% голосов

ТАСС10:58

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RT на русскомвчера в 03:23

Украинскому ЦИК осталось обработать 0,03% протоколов

РИА Новости06:56

ЦИК Украины обработал более 99,9% голосов

Газета.Ru05:59

На Украине обработали более 99% протоколов на выборах президента

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Зеленского поддержали рекордно много украинцев

Телеканал 360°вчера в 08:10

По итогам обработки 100% протоколов Зеленский получил 73,22% голосов

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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