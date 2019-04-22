Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосовRT на русском 03:23
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей.
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