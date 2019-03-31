Политика

Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru 18:31

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
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Зеленский остался лидером после подсчета более 10% голосов

РБК19:24

Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос почти вдвое

Газета.Ru19:33

«Почему бы не дать возможность и комику стать президентом, если Порошенко превратил страну в цирк?»

BFM.ru18:22

ЦИК: Зеленский лидирует со значительным отрывом

URA.Ru17:28

Зеленский после подсчета 5% протоколов лидирует на украинских выборах с 28,7% голосов

ТАСС18:09

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента после обработки 10% бюллетеней, Порошенко — второй

Дождь19:01

Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины

RT на русском19:13
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Экономика

Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 18:25
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Общество

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике

Обновлено в 10:09
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского

Обновлено в 12:37
Политика

Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.
Обновлено в 19:26
Политика

Эрдоган объявил о победе его партии на муниципальных выборах в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе

Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено в 19:00
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика

Бойко оценил первые результаты выборов на Украине

Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Теннис

Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне

Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено в 16:16
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.
Обновлено в 13:43
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Наука

Названы основные причины развития рака груди

Обновлено в 12:57
Общество

Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства

Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
Обновлено в 18:05
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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