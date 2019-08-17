Происшествия
Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле ОдессыАргументы и Факты 06:46
В ходе ЧП погибли восемь человек Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что собирается лично проследить за расследованием возгорания в одесской гостинице "Токио Стар". «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре», - подчеркнул украинский президент.
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Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
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США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
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Обновлено вчера в 19:59
Политика
Экс-гендиректор «Рустави 2» основал новую телекомпанию
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Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ
Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
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Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
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Набравшая 19 килограммов Санта Димопулос устроила «голую» фотосессию
Как рассказала Димпулос, к 37 неделе она уже набрала 19 килограммов.
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Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
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