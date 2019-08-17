Происшествия

Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле ОдессыАргументы и Факты 06:46

В ходе ЧП погибли восемь человек Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что собирается лично проследить за расследованием возгорания в одесской гостинице "Токио Стар". «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре», - подчеркнул украинский президент.
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