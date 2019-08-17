Происшествия
Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле ОдессыАргументы и Факты 06:46
В ходе ЧП погибли восемь человек Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что собирается лично проследить за расследованием возгорания в одесской гостинице "Токио Стар". «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре», - подчеркнул украинский президент.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
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Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
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Обновлено в 10:14
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
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В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Происшествия
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Происшествия
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Гибралтар освободил иранский танкер
Обновлено 15 августа в 10:23
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Стало известно о закрытии сериала о родине Супермена
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Обновлено в 05:56
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Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
Обновлено в 10:30
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Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
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Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ
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Обновлено в 08:51
Происшествия
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Футбол
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
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Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 06:25
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Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
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Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
Скауты московского ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар».
Обновлено в 11:02
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Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
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Обновлено в 09:42