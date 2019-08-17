Происшествия

Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле ОдессыАргументы и Факты 06:46

В ходе ЧП погибли восемь человек Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что собирается лично проследить за расследованием возгорания в одесской гостинице "Токио Стар". «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре», - подчеркнул украинский президент.
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Причиной пожара в отеле Одессы «Токио стар» называют возгорание проводки

Комсомольская правда06:40

Зеленский взял под личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

Московский Комсомолец05:58

Зеленский взял на личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

RT на русском05:27

Зеленский лично контролирует расследование пожара в отеле Одессы

News.ru05:00

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РЕН ТВ04:36

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

ТАСС04:26

Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных в пожаре в Одессе

Газета.Ru04:20
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Армия и оружие

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Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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