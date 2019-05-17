Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народомРИА Новости 13:40
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза. Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
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Политика
Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала
"В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено в 14:26
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Технологии
Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке
В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Игры
BBC показала, как делали первую GTA
Thanks Rory. pic.twitter.com / SihuPGhKgE — BBC Archive (@ BBCArchive) 16 мая 2019 г. В этот день в 1996: Рори Селлан-Джонс занимался тем, что отвлекал разработчиков новой игры под названием Grand Theft Auto.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено в 09:34
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Пожар в квартире на севере Москвы локализован
Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
Обновлено в 14:29
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства России
Московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Советник Порошенко подал в отставку
Ранее News.ru писал о том, что представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко подала в отставку.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Культура
Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук
Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 10:21
Политика
На Украину вернулся Коломойский
Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию
Победе была не рада, похоже, даже наставница Микеллы Светлана Лобода, которая отказалась теперь сотрудничать с проектом "Голос".
Обновлено в 08:04
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33