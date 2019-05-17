Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народомРИА Новости 13:40

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза. Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

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