Политика
News.ruЗеленский хочет заниматься бизнесом с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами. По его словам, он ждёт от политика предметного разговора.
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Игры
Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей
До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся долгострой
Piter.tv 14:10
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Политика
Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости вчера в 21:31
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском 15:38
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Общество
Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
ТАСС 11:04
Политика
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС 15:55
Шоу-бизнес
Климова показала дочь Месхи в стильном платье с вишенками
Каждую свободную минуту актриса старается уделить своим детям, а их у нее четверо. Старшей дочери Лизе уже 17 лет, младшей Белле – 3 года.
Телепрограмма 14:11
Общество
В Москве завершили подготовку к отопительному сезону
В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Здоровье
Секрет кабачковой икры: улучшает зрение и замедляет старение кожи
Многие люди считают кабачковую икру низкокалорийной и очень полезной для фигуры.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Автоспорт
Даниил Квят: В квалификации с машиной были проблемы
F1news.ru 12:31
Шоу-бизнес
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Культура
Рене Зеллвегер спела самую известную песню Джуди Гарленд
Фрагмент песни зрители могли слышать в ранее обнародованном трейлере фильма.В мировой прокат "Джуди" выйдет 27 сентября (в российский – 3 октября), и в этот же день будет выпущен саундтрек.
ИА InterMedia 14:51