Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами. По его словам, он ждёт от политика предметного разговора.
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Зеленский хочет заниматься бизнесом с США

News.ru15:07
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