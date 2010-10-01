Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами. По его словам, он ждёт от политика предметного разговора.

Игры Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.

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Происшествия При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.

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Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

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Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

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