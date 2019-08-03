Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристовВести.Ru 06:36

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране. Многие люди приезжают на Украину в целях лечения и оздоровления, и бюрократические препоны им только мешают, заявил Зеленский.
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Зеленский захотел отменить визы для ряда стран

Взгляд.ру07:03

Визы для медицинских туристов могут отменить на Украине

Телеканал 360°09:20

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Вести.Ru06:36

Зеленский хочет отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

РЕН ТВ07:07

Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма

Московский Комсомолец06:59

Зеленский предложил отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

Аргументы и Факты07:50

Зеленский хочет отменить визы для развития медицинского туризма на Украине

News.ru06:29
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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На несогласованной акции в Москве начались задержания

В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.
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Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
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Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
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Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

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Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
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Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети

Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено в 08:48
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
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Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии

В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

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Под полом московского ресторана нашли труп

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Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Более 100 человек заразились туберкулезом в школе Германии

Более 100 человек заразились туберкулезом в школе города Бад-Шенборн на юго-западе Германии.
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В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана

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Единоборства

Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator

Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Политика

Медведчук заявил, что продолжит заниматься обменом пленных на Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.
Обновлено в 06:56
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Зеленский встретится с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
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В состав президиума Госсовета среди восьми глав регионов, традиционно занимающих в различных рейтингах верхние строчки, вошел и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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«Торпедо» победило московское «Динамо» в товарищеском матче

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче.
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Месси дисквалифицировали на три месяца

Обновлено вчера в 20:28
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Российские туристы рассказали, что привозят из поездок

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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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Анастасия Костенко резко ответила на критику ее внешности

Жена Тарасова решила ответить злопыхателям, причем сделала это в довольно резкой форме.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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