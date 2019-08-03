Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристовВести.Ru 06:36
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране. Многие люди приезжают на Украину в целях лечения и оздоровления, и бюрократические препоны им только мешают, заявил Зеленский.
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Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.
Обновлено в 07:32
Политика
Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»
Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией.
Обновлено вчера в 18:43
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети
Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено в 08:48
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии
В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Более 100 человек заразились туберкулезом в школе Германии
Более 100 человек заразились туберкулезом в школе города Бад-Шенборн на юго-западе Германии.
Обновлено вчера в 06:45
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Единоборства
Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Политика
Медведчук заявил, что продолжит заниматься обменом пленных на Украине
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Политика
Президент России включил губернатора Брянщины в президиум Госсовета
В состав президиума Госсовета среди восьми глав регионов, традиционно занимающих в различных рейтингах верхние строчки, вошел и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 03:36
Хоккей
«Торпедо» победило московское «Динамо» в товарищеском матче
Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:05
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Путешествия
Российские туристы рассказали, что привозят из поездок
6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко резко ответила на критику ее внешности
Жена Тарасова решила ответить злопыхателям, причем сделала это в довольно резкой форме.
Обновлено в 08:48
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48