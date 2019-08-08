Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игрыВечерний курьер 05:04

Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
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Зеленский объявил о планах легализовать казино на Украине

РБК04:53

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На Украине легализуют казино

Известия05:01

Зеленский легализует казино на Украине

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ТАСС04:50

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РИА Новости04:25

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RT на русском04:06
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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