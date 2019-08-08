Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игрыВечерний курьер 05:04
Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
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Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.
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В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
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Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина
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Ольга Бузова показала поклонникам своего «лайкера»
Фанаты Ольги оценили ее "лайкера". Кому-то понравилась прическа молодого человека, а кому-то цвет его волос.
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Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
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СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
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В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Обновлено в 09:50
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В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Политика
Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам
Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
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Транспорт
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект об агрегаторах такси
Более трех сотен поправок было включено в законопроект об агрегаторах такси, некоторые из них подразумевают излишнее регулирование отрасли, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").
Обновлено в 08:54
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
С-70 «Охотник» назвали клоном F-117 и RQ-170
Обновлено в 06:58
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Авто
Mercedes привезет во Франкфурт новые электромобили и гибриды
Компания Mercedes-Benz анонсировала премьеру нескольких новых моделей на международном автосалоне во Франкфурте 2019.
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