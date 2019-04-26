Зеленский испугался встречаться с Путиным один на одинУтро.ru вчера в 12:54

Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался садиться за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз. Об этом сообщил экс-глава Польши Александр Квасьневский.

Зеленский испугался встречаться с Путиным один на один

Музыка Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети» Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Происшествия Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.

Политика Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Политика В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Политика Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным «Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Общество Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Наука Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.

Баскетбол Кевин Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в плей-офф Нападающий «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт обновил свой же рекорд по результативности в матчах плей-офф.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Авто Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.

Политика Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем» Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.