Политика

Зеленский испугался встречаться с Путиным один на одинУтро.ru вчера в 12:54

Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался садиться за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз. Об этом сообщил экс-глава Польши Александр Квасьневский.
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Зеленскому придумали «защитный зонтик», чтобы не встречаться с Путиным один на один

URA.Ruвчера в 18:59

Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет

Газета.Ruвчера в 17:47

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

Lenta.ruвчера в 11:05

Защитный зонтик: Зеленскому рекомендуют не встречаться с Путиным с глазу на глаз

РЕН ТВвчера в 15:05

Квасьневский сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

РИА Новостивчера в 14:00

Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Взгляд.рувчера в 12:10

Экс‐президент Польши заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Телеканал 360°вчера в 17:12
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Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Обновлено в 02:44
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным

«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр

Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Обновлено в 00:55
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Баскетбол

Кевин Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в плей-офф

Нападающий «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт обновил свой же рекорд по результативности в матчах плей-офф.
Обновлено в 02:59
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Религия

НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире

Обновлено в 03:30
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Авто

Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государств

ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 21:24
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995-2005 годах.
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