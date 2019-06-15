Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями МариуполяВести.Ru 17:01
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Он хотел срезать дорогу до автомобиля и пробежал через работающий фонтан, а следом за ним ринулась охрана и простые граждане.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Общество
Российский предприниматель: какой он?
По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человек
Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Экономика
Названа страна с самой низкой зарплатой в СНГ
По итогам апреля 2019 года самая низкая заработная среднемесячная заработная плата среди стран СНГ зафиксирована в Таджикистане — $145.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Марадона: «„Рука Бога“ была местью англичанам за Фолклендские острова»
В пятницу, 14-го июня, в мировой прокат вышел документальный фильм "Диего Марадона".
Обновлено в 18:29
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Футбол
Икарди может подать на «Интер» в суд за травлю
Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд.
Обновлено в 09:49
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено в 18:05
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено вчера в 04:50
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46