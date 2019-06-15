Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями МариуполяВести.Ru 17:01

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Он хотел срезать дорогу до автомобиля и пробежал через работающий фонтан, а следом за ним ринулась охрана и простые граждане.

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

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