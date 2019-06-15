Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями МариуполяВести.Ru 17:01

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Он хотел срезать дорогу до автомобиля и пробежал через работающий фонтан, а следом за ним ринулась охрана и простые граждане.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Вести.Ru17:01

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русском16:41

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ru15:16

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ru16:35

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известия15:48

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новости16:38

Видео: Зеленский порезвился в фонтане в Мариуполе

РЕН ТВ14:06
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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