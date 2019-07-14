с чего всё началось

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил границу с Крымом, где совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

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