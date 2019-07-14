Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцамиRT на русском 18:51

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил границу с Крымом, где совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook
 сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».
Взгляд.ру19:33

Подробнее о событии

Офис президента Украины сообщил о купании Зеленского в Черном море

РБК20:59

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Известия19:09

Зеленский в красных трусах искупался в Чёрном море

News.ru17:56

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

RT на русском18:51

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Газета.Ru18:46

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

РИА Новости18:13

Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Lenta.ru18:52
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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