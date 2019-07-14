Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцамиRT на русском 18:51
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море. Ранее сообщалось, что Зеленский посетил границу с Крымом, где совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.ру19:33
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