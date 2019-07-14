Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном мореИзвестия вчера в 19:09
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.
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с чего всё началось
На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».Взгляд.рувчера в 19:33
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