с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.

Происшествия В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.

Общество WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США, сообщает газета The Wall Street Journal.

Здоровье Известная телеведущая просит помочь липецким близнецам Пост с просьбой о помощи для липецких братьев-близнецов Данила и Ярослава Спиридоновых появился недавно в Instagram известной телеведущей Ирэны Понарошку.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Общество Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.

Футбол «Бавария» интересуется Триппьером из «Тоттенхэма» Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Германии.

Политика Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Авто Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Футбол Тарасову сняли гипс в римской клинике Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.

Общество Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.

Общество Власти озаботились цифровой гигиеной россиян Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

Музыка На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.

Спорт Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.