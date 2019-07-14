Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном мореИзвестия вчера в 19:09
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.
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Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском
Обновлено вчера в 11:18
Космос
NASA планирует доставить на МКС новые солнечные батареи
Четыре новые солнечные батареи планируется привезти на Международную космическую станцию в 2021–2022 годах на грузовых кораблях Dragon.
Обновлено 11 июля в 01:21
Происшествия
Прогулочная яхта затонула после столкновения с теплоходом на Волге
Пассажирский теплоход "Алексей Толстой" столкнулся с прогулочной яхтой "Потудань" на Волге в Мышкинском районе Ярославской области.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Шоу-бизнес
Кристина Асмус изнуряет себя диетами и голодовками
Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
Астрономы впервые обнаружили протолунный диск вокруг экзопланеты
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье
Диетолог назвал пять правил эффективного похудения
Известный британский диетолог Руди Мауэр рассказал, какие пять способов помогают избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 01:45
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами
Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено вчера в 03:00
Авто
На «АлиЭкспрессе» стали продавать поддельные смарт-ключи для BMW
Что касается цены, то на АлиЭкспрессе ключи предлагают заказать за 51 708 рублей, в то время как настоящие BMW Display Key можно приобрести за 40 тыс. рублей, а при покупке нового автомобиля ключи обойдутся и вовсе в 29 800 рублей.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
Обновлено 11 июля в 18:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40