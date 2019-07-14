Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

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