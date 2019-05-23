Зеленский исключил возможность переговоров с РоссиейLenta.ru 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина». Отвечая на вопросы журналистов во время IForum, будут ли переговоры с Россией, украинский президент ответил, что нет.

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