Зеленский исключил возможность переговоров с РоссиейLenta.ru 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина». Отвечая на вопросы журналистов во время IForum, будут ли переговоры с Россией, украинский президент ответил, что нет.

Общество Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.

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Общество ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.

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Политика Газовая директива ЕС вступила в силу Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

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Политика Зеленский назвал Россию «агрессором» Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.

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