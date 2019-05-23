Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РоссиейLenta.ru 07:50
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина». Отвечая на вопросы журналистов во время IForum, будут ли переговоры с Россией, украинский президент ответил, что нет.
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Общество
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
Газовая директива ЕС вступила в силу
Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя»
Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.
Обновлено в 06:43
Политика
В Евросоюзе начинаются выборы в парламент
24 мая проголосуют в Ирландии, Чехии, а 25 мая – в Латвии, Словакии и на Мальте. Остальные страны проведут выборы в воскресенье.
Обновлено в 02:11
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский назвал Россию «агрессором»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»
Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Космос
Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе
По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Красноярскую предпринимательницу убили из-за трех миллионов рублей
Преступники похитили в доме около трех миллионов рублей, после чего один из них, 47-летний мужчина, убил хозяйку денег и дома.
Обновлено в 06:44
Футбол
Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.
Обновлено в 06:25
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»
"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Космос
Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов
Обновлено в 06:40
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57