Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с РоссиейLenta.ru 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина». Отвечая на вопросы журналистов во время IForum, будут ли переговоры с Россией, украинский президент ответил, что нет.
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Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

РБК08:09

Зеленский отказался от диалога с Россией

Life.ru08:02

Зеленский отказался от диалога с Россией

Газета.Ru07:38

Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

News.ru07:50

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Lenta.ru07:50

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Московский Комсомолец07:52

СМИ: Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Россией

ТАСС07:30
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Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика

Газовая директива ЕС вступила в силу

Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя»

Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.
Обновлено в 06:43
Политика

В Евросоюзе начинаются выборы в парламент

24 мая проголосуют в Ирландии, Чехии, а 25 мая – в Латвии, Словакии и на Мальте. Остальные страны проведут выборы в воскресенье.
Обновлено в 02:11
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Зеленский назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»

Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Космос

Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Красноярскую предпринимательницу убили из-за трех миллионов рублей

Преступники похитили в доме около трех миллионов рублей, после чего один из них, 47-летний мужчина, убил хозяйку денег и дома.
Обновлено в 06:44
Футбол

Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.
Обновлено в 06:25
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»

"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

Обновлено в 06:45
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Космос

Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов

Обновлено в 06:40
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
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