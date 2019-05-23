Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФПолитическая Экспертиза 09:33
На вопрос журналистов, планирует ли Зеленский встретиться с представителями Российской Федерацией, глава государства ответил отрицательно. Ранее стало известно, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция за то, чтобы новоизбранный лидер страны покинул свой пост.
Читать в источнике
Оценить476
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Эксперты сообщили о возможной утечке данных с телефона при использовании USB-зарядок в аэропортах.
Обновлено в 06:16
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Хоккей
«Красная машина» вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал.
Обновлено в 13:06
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено в 08:37
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Политика
Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Кино
Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год
Обновлено в 02:45
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Политика
Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
«Ну да, без фотошопа»: Дарью Пынзарь высмеяли за обман
"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
Обновлено в 13:50