Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФПолитическая Экспертиза вчера в 09:33
На вопрос журналистов, планирует ли Зеленский встретиться с представителями Российской Федерацией, глава государства ответил отрицательно. Ранее стало известно, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция за то, чтобы новоизбранный лидер страны покинул свой пост.
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Происшествия
В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 09:26
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Москвичей предупредили об опасности нападения агрессивных ворон
Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды, дав советы, как действовать в подобных случаях.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено 22 мая в 22:00
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Рецидивист ограбил и изнасиловал юную кемеровчанку в лифте
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено вчера в 13:38
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Компания GAC готовит к премьере обновленную версию внедорожника Trumpchi GS8, которую в народе уже прозвали китайской копией Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна
Обновлено вчера в 22:51
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Футбол
«Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»
Ожидается, что Эдегор может уйти в аренду в «Байер». Также у игрока есть предложения от клубов Примеры.
Обновлено вчера в 18:45
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Близ Каракаса создали «военно-экономическую зону» для поддержки экономики
Вооруженные силы должны стать мотором развития венесуэльской экономики, на севере страны будет создана особая военно-экономическая зона, заявил президент Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Орешкин назвал экономический рост болью
Рост экономики всегда сопровождается болезненными процессами, заявил на Столыпинском форуме в Москве министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 04:16
Футбол
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16