Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФПолитическая Экспертиза 09:33
На вопрос журналистов, планирует ли Зеленский встретиться с представителями Российской Федерацией, глава государства ответил отрицательно. Ранее стало известно, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция за то, чтобы новоизбранный лидер страны покинул свой пост.
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