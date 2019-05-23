Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФПолитическая Экспертиза 09:33
На вопрос журналистов, планирует ли Зеленский встретиться с представителями Российской Федерацией, глава государства ответил отрицательно. Ранее стало известно, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция за то, чтобы новоизбранный лидер страны покинул свой пост.
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Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Обновлено в 14:41
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено в 08:43
Здоровье
Руслан и Людмила
Диагноз Spina bifida — грыжа спинного мозга, которая обычно влечет за собой сложные ортопедические, неврологические и урологические проблемы,— Руслану поставили сразу после рождения.
Обновлено в 18:09
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Политика
Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями
Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.
Обновлено в 07:19
Космос
Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено в 13:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Космос
Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз
Открытие дает представление о том, как эта летучая смесь может транспортировать материал по поверхности Луны с помощью гейзеров, вызывать сезонные изменения атмосферы и обеспечивать контекст для условий на других отдаленных ледяных мирах.
Обновлено в 01:44
Общество
В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек
Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
Общество
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Космос
Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака
Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Путешествия
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Общество
Тельцов ждут неожиданности, а Водолеям лучше не доверять малознакомым. Гороскоп на 23 мая
ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика
Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%
За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%.
Обновлено вчера в 20:32