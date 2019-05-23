Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с РФПолитическая Экспертиза 09:33

На вопрос журналистов, планирует ли Зеленский встретиться с представителями Российской Федерацией, глава государства ответил отрицательно. Ранее стало известно, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция за то, чтобы новоизбранный лидер страны покинул свой пост.
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Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

News.ru07:50

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

РИА Новости09:42

Зеленский ответил нет на вопрос по поводу переговоров с Россией

RT на русском08:38

Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

РБК08:09

Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой

Газета.Ru13:13

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Lenta.ru07:50

СМИ: Зеленский отказался вести переговоры с Россией

ТАСС07:30
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
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Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
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Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено в 08:43
Экономика

В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

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Политика

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Диагноз Spina bifida — грыжа спинного мозга, которая обычно влечет за собой сложные ортопедические, неврологические и урологические проблемы,— Руслану поставили сразу после рождения.
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

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Политика

Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями

Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.
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Космос

Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено в 13:30
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино

Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года

Обновлено в 15:24
Происшествия

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Космос

Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз

Открытие дает представление о том, как эта летучая смесь может транспортировать материал по поверхности Луны с помощью гейзеров, вызывать сезонные изменения атмосферы и обеспечивать контекст для условий на других отдаленных ледяных мирах.
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Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
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Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

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Политика

Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
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Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Космос

Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака

Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
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Происшествия

Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Происшествия

СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ

В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
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Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
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В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
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ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
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Энергетика

Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%

За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%.
Обновлено вчера в 20:32
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