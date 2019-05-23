Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с МосквойГазета.Ru 13:13

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, передает ТАСС. Об этом он заявил перед журналистами в Киеве. По его словам, он не намерен вести переговоры с Россией.
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Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

РБК08:09

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Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

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News.ru07:50

СМИ: Зеленский отказался вести переговоры с Россией

ТАСС07:30
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