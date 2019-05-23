Зеленский исключил возможность диалога с РоссиейРЕН ТВ 09:09

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключает возможность переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина". На форуме IForum украинский лидер ответил на вопрос журналистов о вероятности переговоров между Москвой и Киевом.

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