Политика

Зеленский исключил возможность диалога с РоссиейРЕН ТВ 09:09

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключает возможность переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина". На форуме IForum украинский лидер ответил на вопрос журналистов о вероятности переговоров между Москвой и Киевом.
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Владимир Зеленский не планирует вести переговоров с Россией

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News.ru07:50

Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой

Газета.Ru13:13
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