Политика

Зеленский и Волкер обсудили ситуацию в ДонбассеNews.ru 10:21

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. По данным пресс-службы украинского лидера, на переговорах присутствовал представитель Вашингтона при Европейском союзе Гордон Сондленд.
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с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении
 на сайте главы украинского государства.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

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