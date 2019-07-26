Политика
Зеленский и Волкер обсудили ситуацию в ДонбассеNews.ru 10:21
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. По данным пресс-службы украинского лидера, на переговорах присутствовал представитель Вашингтона при Европейском союзе Гордон Сондленд.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.Взгляд.ру07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45
Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
В Бельгии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся до отметки 38,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.
Обновлено 24 июля в 11:09
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 02:45
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Футбол
Хавбек АЗ Тил сообщил о желании перейти в «Спартак»
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика
Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу
Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Наука
В нервных стволовых клетках нашли выключатель деления и дифференциации
Бельгийские и британские ученые в эксперименте на мышах обнаружили «переключатель режимов» для нервных стволовых клеток — фактор транскрипции Bcl6, который управляет делением и дальнейшей дифференциацией этого типа клеток, из которых могут формироваться собственно нейроны и глия, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.
Обновлено в 14:28
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета
Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24