с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. По данным пресс-службы украинского лидера, на переговорах присутствовал представитель Вашингтона при Европейском союзе Гордон Сондленд.

Зеленский и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

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