с чего всё началось

Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Информацию об этом разместили на сайте украинского лидера, сообщила «Газета.ru». Представители двух стран обсудили нынешнюю ситуацию в регионе.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе Уточняется, что между туристами из государства в Восточной Азии и россиянкой произошел конфликт в очереди у входа в музей-заповедник.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Армия и оружие Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".

Политика Путин выразил недоумение зарплатами врачей Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.

Теннис Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит Посольство США в РФ пригласило российскую теннисистку Светлану Кузнецову за получением визы для поездки в Соединенные Штаты на турнир в Вашингтоне.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Здоровье Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась этого статуса после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.

Футбол Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.