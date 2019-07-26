Политика
Зеленский и Волкер обсудили ДонбассТелеканал 360° 11:18
Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Информацию об этом разместили на сайте украинского лидера, сообщила «Газета.ru». Представители двух стран обсудили нынешнюю ситуацию в регионе.
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с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.Взгляд.ру07:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Уточняется, что между туристами из государства в Восточной Азии и россиянкой произошел конфликт в очереди у входа в музей-заповедник.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
Политика
Путин выразил недоумение зарплатами врачей
Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 08:14
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Теннис
Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит
Посольство США в РФ пригласило российскую теннисистку Светлану Кузнецову за получением визы для поездки в Соединенные Штаты на турнир в Вашингтоне.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Обновлено в 08:09
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Футбол
Зинедин Зидан пожелал Себальосу удачи в «Арсенале»
Обновлено в 12:48
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась этого статуса после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря
Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Футбол
Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в «Цзянсу Сунин»
Миланский футбольный клуб "Интер" договорился о расторжении контракта с защитником Жуаном Мирандой, 34-летний игрок перейдет в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщается на сайте итальянской команды.
Обновлено в 11:56
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44