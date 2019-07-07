Политика
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы ЛуганскойТАСС 09:39
"Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской", - говорится в сообщении. Президента сопровождает председатель Европейского совета Дональд Туск.
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Политика
У здания Рустави 2 в Тбилиси начался стихийный митинг
Стихийный митинг начался в Тбилиси в ночь на воскресенье у здания телекомпании Рустави 2 - собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей.
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Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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Путешествия
Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 18:28
Общество
FlixBus сделал остановку
Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
Обновлено в 17:59
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС
Актер Дмитрий Певцов снова отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС.
Обновлено в 05:43
Здоровье
В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект в Словении в в рамках Венского документа, сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:45
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено в 13:25
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44