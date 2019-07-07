Политика
Зеленский и Туск посетили ДонбассТК Звезда вчера в 14:31
Глава Украины почтил память погибших украинских воинов, возложив цветы к памятному знаку. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
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Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме оскорбил Путина
Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, находящиеся за гранью добра и зла, высказал телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире передачи «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2».
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья
Пресс-служба врио губернатора сообщила уже о шести назначениях.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье
Как переохлаждение может повлиять на здоровье, рассказали врачи
Врачи поведали, как переохлаждение может влиять на здоровье организма, и к каким болезням может привести.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
На Московском тракте водитель тонара оторвал кузов, зацепившись им за мост
В воскресенье, 7 июля, на Московском тракте в районе села Новоалексеевского в аварию попал тонар.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Глава сельского поселения в Кузбассе покинул свой пост из-за коррупции
Руководитель сельского поселения в Кузбассе был уличён в нарушении антикоррупционного законодательства.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Представитель S7 в аэропорту Братска воздержался от комментариев. Официальным комментарием агентство пока не располагает.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву
Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46