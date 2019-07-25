с чего всё началось

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

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