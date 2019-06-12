Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в РадуГазета.Ru 16:43
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила в администрации президента с главой государства Владимиром Зеленским намеченные на 21 июля досрочные парламентские выборы.
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Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
Обновлено в 09:31
Музыка
Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок
Обновлено в 08:05
Общество
В России изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня в силу вступает постановление правительства России, согласно которому заявление о несогласии выезда ребенка за границу нужно будет подавать не в пограничную службу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции МВД.
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Политика
Дуда рассказал о «превосходстве» поляков над россиянами
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки, в отличие от россиян, «более смелые», но выразил надежду, что в дальнейшем отношения России и Польши станут дружескими.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Космос
Роскосмос назвал дату сдачи первой ракеты «Союз-2.1а»
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства
В Кремле в День России по традиции вручили госпремии ученым и деятелям искусства.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Футбол
«Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем
Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 15:19
Авто
Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России
Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 04:44
Технологии
Названа дата перевода дипломов российских вузов в электронный формат
Дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, начнут выдавать российские вузы к 2021 году.
Обновлено в 19:27
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Происшествия
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки
Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.
Обновлено в 18:56
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Названы самые странные и редкие болезни
Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.
Обновлено в 09:55
Кино
Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме
Обновлено в 13:35
Политика
Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕ
Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы.
Обновлено в 07:34
Кино
Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»
Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
Обновлено в 10:52
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13