Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в РадуГазета.Ru 16:43

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила в администрации президента с главой государства Владимиром Зеленским намеченные на 21 июля досрочные парламентские выборы.

Происшествия Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Общество В России изменятся правила выезда детей за границу С 12 июня в силу вступает постановление правительства России, согласно которому заявление о несогласии выезда ребенка за границу нужно будет подавать не в пограничную службу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции МВД.

Происшествия В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».

Политика Дуда рассказал о «превосходстве» поляков над россиянами Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки, в отличие от россиян, «более смелые», но выразил надежду, что в дальнейшем отношения России и Польши станут дружескими.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Общество В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства В Кремле в День России по традиции вручили госпремии ученым и деятелям искусства.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Общество WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.

Футбол «Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем Французские клубы «Нанси» и «Сошо» исключены из списка участников второго по силе дивизиона страны — Лиги 2. Такое решение было принято Национальным директоратом по управлению (DNCG) после того, как оба клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, сообщает L’Equipe.

Авто Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.

Технологии Названа дата перевода дипломов российских вузов в электронный формат Дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, начнут выдавать российские вузы к 2021 году.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 3% В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.

Космос Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.

Армия и оружие Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2» Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.

Здоровье Названы самые странные и редкие болезни Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.

Политика Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕ Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.