Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениямиВести.Ru вчера в 13:42

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям за поддержку. Он выступил перед ними вечером в воскресенье, 21 апреля, после закрытия участков для голосования во втором туре выборов.

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

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