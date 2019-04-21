Политика

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениямиВести.Ru вчера в 13:42

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям за поддержку. Он выступил перед ними вечером в воскресенье, 21 апреля, после закрытия участков для голосования во втором туре выборов.
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Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Известиявчера в 22:48

ЦИК Украины объявил промежуточные итоги выборов президента

ТВ Центр01:16

Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

Газета.Ruвчера в 13:07

Зеленский поблагодарил всех украинцев и пообещал никогда их не подводить

Коммерсантъвчера в 13:33

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

RT на русскомвчера в 13:15

Выборы на Украине: ждать ли перезагрузку отношений с Россией?

Вести.Ruвчера в 18:34

Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

РБКвчера в 14:25
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Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Обновлено в 00:39
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Авто

Модель Lada Siluet так и не стала серийной

В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Культура

Любовь Успенскую госпитализировали в Москве

Обновлено в 02:23
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Обновлено в 01:52
Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода

В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 02:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках

Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Судно ТОФ в ходе учений спасло экипаж «затонувшей» подлодки

Экипаж спасательного корабля Тихоокеанского флота РФ «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке, находящейся на дне на глубине 70 метров, на учениях в заливе Петра Великого, рассказал прессе начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено вчера в 14:03
Общество

На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи

Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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