Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениямиВести.Ru вчера в 13:42
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям за поддержку. Он выступил перед ними вечером в воскресенье, 21 апреля, после закрытия участков для голосования во втором туре выборов.
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Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
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Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
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Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
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С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
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Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
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Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
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Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать
Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода
В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Судно ТОФ в ходе учений спасло экипаж «затонувшей» подлодки
Экипаж спасательного корабля Тихоокеанского флота РФ «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке, находящейся на дне на глубине 70 метров, на учениях в заливе Петра Великого, рассказал прессе начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:26
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Зеленский обратился к постсоветскому пространству
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Общество
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.
Обновлено вчера в 17:06
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В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29