Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на УкраинеАБН 13:34

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине

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