Политика
Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на УкраинеАБН 13:34
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».
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Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко
Комсомольская правда13:08
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Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
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ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
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В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
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