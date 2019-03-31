Политика

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на УкраинеАБН 13:34

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что произошло за день: воскресенье, 31 марта

Интерфакс13:30

Экзитполы: во второй тур выборов на Украине выйдут Зеленский и Порошенко

Ведомости13:06

Экзит-полы показали, кто выходит во второй тур выборов на Украине

Газета.Ru14:35

Украина запросила вторую серию

РБК15:00

Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко

Комсомольская правда13:08

Штаб Порошенко обвинили в покупке 2 млн голосов

REGNUM16:22

Политолог назвал победителя первого тура выборов на Украине

News.ru06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Масштабная проверка в ВВО охватит 80 частей и соединений

Комиссии в ходе масштабной контрольной проверки за зимний период обучения проверят около 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой

Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено в 15:47
Происшествия

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено в 20:49
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено в 21:23
Экономика

Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что правительство региона сейчас рассматривает инициативу о разработке такой программы развития отрасли в сфере перевозок на ближайшие годы, которая предусматривает выделение на эти цели различных льгот из краевого бюджета.
Обновлено в 20:19
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа

На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Кино

Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
Обновлено в 20:08
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

Обновлено в 19:00
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 21:12
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Экономика

ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий

Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе

Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Культура

Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи

Обновлено в 10:23
Экономика

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное