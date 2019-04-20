Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатовРБК 12:54
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
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