Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатовРБК 12:54
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
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