Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53
Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
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Начались дебаты между Зеленским и Порошенко
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