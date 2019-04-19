Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский и Порошенко встали на колени

РИА Новости14:09

Зачем Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Газета.Ru14:56

Порошенко и Зеленский встали на колени

Lenta.ru12:51

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

РБК12:54

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах

RT на русском12:52

Зеленский встал на колени перед публикой, а Порошенко - на одно колено перед флагом

ТАСС12:56

«Я готов встать на колени, только не ставьте на колени Украину». Дебаты Зеленского и Порошенко: пересказ

Дождь15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено в 15:56
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Футбол

Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока

Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Экономика

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Обновлено в 10:49
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Здоровье

Грязь и дохлые насекомые: столовую педколледжа в Сыктывкаре закрыли

Антисанитария стала причиной закрытия столовой и буфета в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже.
Обновлено в 04:39
Общество

Собянин открыл флагманский центр занятости «Моя работа»

Пройти профессиональное тестирование, обучение и стажировку можно в новом флагманском центре занятости "Моя работа", который открылся на улице Щепкина.
Обновлено в 09:47
Общество

Жена Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено в 03:17
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Политика

В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Религия

Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец

Обновлено в 02:34
Культура

В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено в 10:20
Политика

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.
Обновлено в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное