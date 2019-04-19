Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM вчера в 12:53
Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Шукшина назвала гонорар за шоу и вызвала скандал
Обновлено вчера в 07:18
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев решением суда лишен водительских прав на четыре месяца. Такой информацией поделился Телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Если США примут решение исключить Турцию из группы стран, которые собирают истребители F-35 Lightning II, турецкие военные рассмотрят возможность использовать российские технологии создания таких самолетов, сообщили представители минобороны Турции журналу Defense News.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Культура
Хроника 41-го ММКФ: День открытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В день открытия 41-го ММКФ в Москве прошло несколько пресс-конференций по конкурсным картинам.
Обновлено в 00:56
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30