Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM вчера в 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Зеленский и Порошенко встали на колени

Известиявчера в 13:10

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

РИА Новостивчера в 14:09

Зачем Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Газета.Ruвчера в 14:56

В соцсетях высмеяли Порошенко и Зеленского, вставших на колени во время дебатов

URA.Ruвчера в 23:56

Зеленский встал на колени перед публикой, а Порошенко - на одно колено перед флагом

ТАССвчера в 12:56

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

РБКвчера в 12:54

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах

RT на русскомвчера в 12:52
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Кино

Назван худший персонаж из «Мстителей»

На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Шукшина назвала гонорар за шоу и вызвала скандал

Обновлено вчера в 07:18
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Единоборства

«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой

Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев решением суда лишен водительских прав на четыре месяца. Такой информацией поделился Телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров

Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Наука

Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации

Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Энергетика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие

Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

Если США примут решение исключить Турцию из группы стран, которые собирают истребители F-35 Lightning II, турецкие военные рассмотрят возможность использовать российские технологии создания таких самолетов, сообщили представители минобороны Турции журналу Defense News.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Культура

Хроника 41-го ММКФ: День открытия

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В день открытия 41-го ММКФ в Москве прошло несколько пресс-конференций по конкурсным картинам.
Обновлено в 00:56
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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