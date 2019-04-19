Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM вчера в 12:53
Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Происшествия
Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте
Обновлено вчера в 22:56
Политика
МЧС предложило помощь в установлении причин пожара в Нотр-Даме
Направить в Париж специалистов МЧС для содействия в установлении причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари предложил глава МЧС РФ Евгений Зиничев 19 апреля, на встрече с Чрезвычайным Послом Франции, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:49
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Наука
Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право
Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.
Обновлено 17 апреля в 21:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Алла Пугачева в среду дала первый за 10 лет сольный концерт.
Обновлено 17 апреля в 16:53
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Транспорт
Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей
Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Происшествия
Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Посольство России в США опубликовало свой доклад
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом
Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Стрельцам нужно обновить гардероб, а Львы встретят вторую половинку
РАК Вас ожидает приятная встреча со старыми друзьями. ЛЕВ Вероятно, что одинокие Львы встретят вторую половинку.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
«Золотая Маска» в Год театра покажет спектакли в 18 российских городах
"Золотая Маска" в Год театра приготовила масштабную программу в регионах России, лучшие российские спектакли будут показаны в 18 российских городах, сообщили в пресс-службе "Золотой Маски".
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Самым зрелищным мероприятием стане военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне
В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.
Обновлено вчера в 22:35
Единоборства
Штырков попал в больницу за день до UFC в Питере. Бой отменен
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05