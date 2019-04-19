Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM вчера в 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Политика МЧС предложило помощь в установлении причин пожара в Нотр-Даме Направить в Париж специалистов МЧС для содействия в установлении причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари предложил глава МЧС РФ Евгений Зиничев 19 апреля, на встрече с Чрезвычайным Послом Франции, передает пресс-служба ведомства.

Религия Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.

Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Космос Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.

Происшествия Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Транспорт ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.

Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Происшествия В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.

Политика Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Алла Пугачева в среду дала первый за 10 лет сольный концерт.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Транспорт Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Происшествия Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.

Политика Посольство России в США опубликовало свой доклад В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.

Общество Стрельцам нужно обновить гардероб, а Львы встретят вторую половинку РАК Вас ожидает приятная встреча со старыми друзьями. ЛЕВ Вероятно, что одинокие Львы встретят вторую половинку.

Общество «Золотая Маска» в Год театра покажет спектакли в 18 российских городах "Золотая Маска" в Год театра приготовила масштабную программу в регионах России, лучшие российские спектакли будут показаны в 18 российских городах, сообщили в пресс-службе "Золотой Маски".

Политика Путин встретился с президентом Эстонии Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.

Армия и оружие Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао Самым зрелищным мероприятием стане военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.

Армия и оружие В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.

Происшествия Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.