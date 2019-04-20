Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Зеленский встал на колени перед публикой, а Порошенко - на одно колено перед флагом

ТАСС12:56

«Не ставьте на колени Украину». О чем поспорили Порошенко и Зеленский

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Зачем Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

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Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

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Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах

RT на русском12:52

«Я готов встать на колени, только не ставьте на колени Украину». Дебаты Зеленского и Порошенко: пересказ

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Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ

"Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Обновлено в 20:19
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Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Общество

В России разрешат частные кладбища

Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
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Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
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Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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После обновлений БАК начнет искать темную материю

Обновлено в 17:00
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Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
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Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

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Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»

Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
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Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни

Нетребко хотела дать два концерта в Берлинской филармонии 19 и 20 апреля.
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Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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