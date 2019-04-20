Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Армия и оружие Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву "Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Происшествия Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра» Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.

Хоккей Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ "Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Политика Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.

Хоккей Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Общество В России разрешат частные кладбища Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.

Общество Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.

Авто Стали известны доступные модификации Renault Arkana Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Политика В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.

Политика Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Шоу-бизнес Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни Нетребко хотела дать два концерта в Берлинской филармонии 19 и 20 апреля.