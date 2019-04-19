Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53
Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Политика
В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского
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Политика
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Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.
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В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
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Обновлено в 12:41
Политика
В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.
Обновлено в 13:47
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Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
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Происшествия
По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца
В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского. Видео «Громадского» (с русским переводом) со стадиона «Олимпийский» в Киеве и эфир из студии ОТВ (Видео)
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Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
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Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
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В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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