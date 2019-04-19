Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовREGNUM 12:53

Зеленский ответил, что Порошенко выдергивает его слова из контекста и врёт. Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Зеленский и Порошенко встали на колени

РИА Новости14:09

Зачем Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Газета.Ru14:56

Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах

RT на русском12:52

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РБК14:16

«Я готов встать на колени, только не ставьте на колени Украину». Дебаты Зеленского и Порошенко: пересказ

Дождь15:03
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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