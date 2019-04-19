Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатовГазета.Ru 12:48

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов ответил Петру Порошенко на вопрос, когда он извинится за то, что сравнил Украину с проституткой. Зеленский отметил, что эти слова "вырваны из фразы".

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

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