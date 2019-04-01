Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосовRT на русском 15:37

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

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