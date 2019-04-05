Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатамиРБК 02:44
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Авто
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В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Музыка
Оззи Осборн отменил все концерты
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Такси-агрегаторы не дадут водителям перерабатывать
Такси-агрегаторы создадут общую программу для учета совокупной времени работы водителей, чтобы пресечь многочасовые переработки.
Обновлено в 02:57
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы
Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект об ускорении госзакупок
Правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативной закупки товаров, проведения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 03:47
Кино
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сети
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Путин назвал решение трудовых конфликтов актуальной задачей
В сообщении указано, что предотвращение и решение конфликтных ситуаций, которые возникают в трудовых отношениях, стало самой актуальной задачей, к тому же сложной.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07