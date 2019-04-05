Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкогольМосква 24 03:32
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь перед публичными дебатами, которые пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Сперва перед представителями СМИ анализ сдал Зеленский.
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