Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкогольМосква 24 03:32

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь перед публичными дебатами, которые пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Сперва перед представителями СМИ анализ сдал Зеленский.
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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

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Life.ru05:52

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

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Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Газета.Ru06:40
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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