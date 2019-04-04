Зеленский и Порошенко проведут дебаты на стадионеФедералПресс вчера в 22:29

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Несколько дней назад лидирующий в первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты, а в качестве площадки для мероприятия предложил стадион «Олимпийский» в Киеве.

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