Политика
Зеленский и Порошенко проведут дебаты на стадионеФедералПресс вчера в 22:29
Несколько дней назад лидирующий в первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты, а в качестве площадки для мероприятия предложил стадион «Олимпийский» в Киеве.
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
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Авто
В Китае придумали вертикальную парковку авто
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Экономика
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Политика
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Культура
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Футбол
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Общество
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Политика
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Обновлено в 18:40
Общество
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Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Гаджеты
Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Обновлено в 10:45
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Общество
Представитель Норкина объяснил причины исчезновения телеведущего
Норки покинул студию во время прямого эфира из-за плохого самочувствия Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, пишет РБК со ссылкой на концертного директора Норкина Вячеслава Калашникова.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
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На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
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Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии
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Обновлено в 18:40
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве
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Обновлено в 01:32
Гаджеты
Apple показала новые беспроводные наушники
Обновлено в 04:33
Гаджеты
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Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
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Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
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Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе видеообращения в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
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