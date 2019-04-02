Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборовИзвестия вчера в 23:42

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

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