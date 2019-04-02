Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборовИзвестия вчера в 23:42

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
ТАССвчера в 21:18

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ЦИК Украины подтвердил выход Зеленского и Порошенко во второй тур

Коммерсантъвчера в 21:42

Гонка для двоих: Порошенко оставил Тимошенко без второго тура

РЕН ТВвчера в 23:44

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине

Газета.Ruвчера в 22:15

ЦИК Украины лишил Тимошенко права на второй тур выборов

Lenta.ruвчера в 22:47

ЦИК Украины: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов

Вести.Ruвчера в 21:25

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

ТАССвчера в 21:18

ЦИК Украины официально объявил кандидатов на пост президента во втором туре

Говорит Москвавчера в 23:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено вчера в 08:00
Общество

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Технологии

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов

Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше

Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии

Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42
Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество

В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится

В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Росконтроль назвал худшую тушеную говядину

Эксперты заключают, что с рядом замечаний тестирование прошла говяжья тушенка торговых марок «Сохраним традиции» и «Добротный продукт», а остальные три бренда отправлены в черный список Росконтроля.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Глава МВД России прибыл в Пхеньян

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 20:06
Кино

Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая

Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено вчера в 17:43
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:18
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Баскетбол

«Индиана» выиграла у «Детройта»

"Индиана" переиграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА (111:102). "Пэйсерс" прервал трехматчевую серию поражений.
Обновлено вчера в 22:03
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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