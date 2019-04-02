Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборовИзвестия вчера в 23:42

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.

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Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

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