Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРИА Новости 09:50
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. Об этом, как сообщает "Корреспондент", она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.RT на русском08:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
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