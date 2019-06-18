Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРИА Новости 09:50

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. Об этом, как сообщает "Корреспондент", она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

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