Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРБК вчера в 08:39

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters. Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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Россия и Монголия обсуждают кредиты Улан-Баторской железной дороги

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
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В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году

Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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В Крыму создан первый взвод туристической полиции

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Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
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Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
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В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык в регионе сдавали 5180 выпускников.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
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Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
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СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
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Общество

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Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
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Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

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Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
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«Лион» заключил партнерское соглашение с «Академией Пеле»

Французский «Лион» подписал соглашение о партнерстве с футбольной школой «Академия Пеле».
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