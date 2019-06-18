Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРБК вчера в 08:39
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters. Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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Каковы шансы на урегулирование в Донбассе после встречи Меркель и Зеленского
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Прогресса по Крыму не видать – Меркель о снятии антироссийских санкций
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Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
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Обновлено вчера в 20:49
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Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
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Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
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Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
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