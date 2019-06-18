Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРБК вчера в 08:39

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters. Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

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